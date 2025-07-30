Сергей Юран: я начал учить турецкий язык, нужно уважать страну, в которой находишься

Главный тренер «Серик Беледиеспор» Сергей Юран признался, что начал изучать турецкий язык. Российский специалист объяснил это тем, что нужно уважать страну, в которой работаешь и проживаешь.

«Я начал учить турецкий язык, нужно уважать страну, в которой находишься. Пытаюсь общаться на бытовом уровне, но в тренировочном процессе пока что через переводчика», — приводит слова Юрана ТАСС.

Последним местом работы Юрана до назначения в «Серик Беледиеспор» был «Пари НН», который он возглавлял с апреля 2023 года по апрель 2024 года. Под его руководством нижегородский клуб принял участие в 43 матчах во всех турнирах, в которых 13 раз победил, шесть раз сыграл вничью и 24 раза потерпел поражение.