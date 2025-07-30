Экс-вратарь «Краснодара» Синицын: подтвердить титул чемпиона труднее, чем завоевать его

Бывший вратарь «Краснодара» Андрей Синицын оценил старт сезона РПЛ в исполнении чёрно-зелёных. Во 2-м туре чемпионата России «быки» уступили «Локомотиву» со счётом 1:2.

«От «Краснодара» прежде всего нужно ждать хорошей игры. Чтобы она радовала болельщиков, приносила удовольствие. Сейчас команда вольётся в сезон, и всё будет получаться. Подтвердить титул чемпиона всегда труднее, чем завоевать его впервые. Какое-то определённое давление, может, ещё есть. И завышенные ожидания будут порождать такие вопросы: сейчас что-то идёт не так, есть какие-то проблемы и так далее. Сейчас только начало сезона, а дистанция длинная. Будем смотреть и получать удовольствие от конкурентных матчей, которых станет побольше», — сказал Синицын в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.