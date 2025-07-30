Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Ахмат — Зенит. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
20:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Экс-вратарь «Краснодара» Синицын: подтвердить титул чемпиона труднее, чем завоевать его

Экс-вратарь «Краснодара» Синицын: подтвердить титул чемпиона труднее, чем завоевать его
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший вратарь «Краснодара» Андрей Синицын оценил старт сезона РПЛ в исполнении чёрно-зелёных. Во 2-м туре чемпионата России «быки» уступили «Локомотиву» со счётом 1:2.

«От «Краснодара» прежде всего нужно ждать хорошей игры. Чтобы она радовала болельщиков, приносила удовольствие. Сейчас команда вольётся в сезон, и всё будет получаться. Подтвердить титул чемпиона всегда труднее, чем завоевать его впервые. Какое-то определённое давление, может, ещё есть. И завышенные ожидания будут порождать такие вопросы: сейчас что-то идёт не так, есть какие-то проблемы и так далее. Сейчас только начало сезона, а дистанция длинная. Будем смотреть и получать удовольствие от конкурентных матчей, которых станет побольше», — сказал Синицын в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Материалы по теме
Что случилось с «Краснодаром»? У чемпиона второе поражение подряд! Видео
Что случилось с «Краснодаром»? У чемпиона второе поражение подряд! Видео
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android