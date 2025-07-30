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Гончаренко высказался о стиле игры «Сочи» при Морено

Гончаренко высказался о стиле игры «Сочи» при Морено
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Бывший тренер ряда клубов Мир РПЛ Виктор Гончаренко высказался о стиле игры «Сочи» под руководством Роберта Морено.

«Отбор, подборы и перехваты это то, что очень важно в чемпионате России. Есть ощущение, что Морено после года в Первой лиге подзабыл, как играть в РПЛ. Можно, конечно, упростить игру. Но если не будет результата, то руководители потом будут говорить — ты один футбол требовал, под него просил футболистов, а играешь совсем по-другому. Но это не отменяет того, что без подборов, отборов и единоборств, что бы ты ни делал, если их нет — ничего не получится. Раздевалку можно потерять, если за четыре игры не набирать очков или, по крайней мере, набирать их мало», — сказал Гончаренко в видео на YouTube-канале «О, Родной Футбол!».

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