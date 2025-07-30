«Ливерпуль» одержал волевую победу в товарищеском матче с «Иокогамой»

Завершился товарищеский матч, в котором встречались японская «Иокогама Ф. Маринос» и английский «Ливерпуль». Команды играли на стадионе «Ниссан Стэдиум» в Иокогаме (Япония). «Ливерпуль» одержал победу со счётом 3:1.

На 54-й минуте отличился полузащитник хозяев Асахи Уэнака. На 62-й минуте полузащитник «Ливерпуля» Флориан Вирц сравнял счёт. Через пять минут полузащитник Трейморис Ньони вывел «Ливерпуль» вперёд. Нападающий английского клуба Рио Нгумоха установил окончательный счёт на 86-й минуте — 3:1.

«Иокогама Ф. Маринос» занимает 18-е место в турнирной таблице японской Джей-лиги сезона-2025. Команда набрала 21 очко за 24 матча. «Ливерпуль» в сезоне-2024/2025 стал чемпионом Англии. Подопечные Арне Слота заработали 84 очка за 38 игр.