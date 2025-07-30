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«Ливерпуль» одержал волевую победу в товарищеском матче с «Иокогамой»

«Ливерпуль» одержал волевую победу в товарищеском матче с «Иокогамой»
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Завершился товарищеский матч, в котором встречались японская «Иокогама Ф. Маринос» и английский «Ливерпуль». Команды играли на стадионе «Ниссан Стэдиум» в Иокогаме (Япония). «Ливерпуль» одержал победу со счётом 3:1.

Товарищеские матчи (клубы) — 2025
30 июля 2025, среда. 13:30 МСК
Иокогама Ф. Маринос
Иокогама, Япония
Окончен
1 : 3
Ливерпуль
Ливерпуль, Англия
1:0 Уэнака – 54'     1:1 Вирц – 62'     1:2 Ньони – 67'     1:3 Нгумоха – 86'    

На 54-й минуте отличился полузащитник хозяев Асахи Уэнака. На 62-й минуте полузащитник «Ливерпуля» Флориан Вирц сравнял счёт. Через пять минут полузащитник Трейморис Ньони вывел «Ливерпуль» вперёд. Нападающий английского клуба Рио Нгумоха установил окончательный счёт на 86-й минуте — 3:1.

«Иокогама Ф. Маринос» занимает 18-е место в турнирной таблице японской Джей-лиги сезона-2025. Команда набрала 21 очко за 24 матча. «Ливерпуль» в сезоне-2024/2025 стал чемпионом Англии. Подопечные Арне Слота заработали 84 очка за 38 игр.

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