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«Тебе сладко на скамейке «Зенита»?» Гончаренко рассказал, что звал Кругового в ЦСКА

«Тебе сладко на скамейке «Зенита»?» Гончаренко рассказал, что звал Кругового в ЦСКА
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Бывший тренер ЦСКА Виктор Гончаренко признался, что звал защитника Данила Кругового в московский клуб. Круговой в итоге присоединился к ЦСКА, но только в 2024 году, когда Гончаренко с армейцами уже не работал.

«Круговой — это человек, которого я постоянно звал в ЦСКА. На протяжении всех лет, которые мы общались, я его спрашивал — тебе сладко на скамейке «Зенита»? Он обижался всё время. И всё-таки он перешёл в ЦСКА и начал играть», — сказал Гончаренко в видео на YouTube-канале «О, Родной Футбол!».

ЦСКА начал новый сезон Российской Премьер-Лиги с ничьей с «Оренбургом» (0:0). Следом команда Фабио Челестини обыграла «Ахмат» (2:1).

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