Егор Голенков: у «Ростова» тяжёлый календарь на старте

Нападающий «Ростова» Егор Голенков высказался о календаре команды на старте сезона-2025/2026. Ранее «Ростов» в первых двух турах Мир Российской Премьер-Лиги проиграл санкт-петербургскому «Зениту» (1:2) и московскому «Динамо» (0:1). Сегодня, 30 июля, «Ростов» сыграет с московским «Спартаком» в матче 1-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России.

«У «Ростова» тяжёлый календарь на старте. Я когда увидел, подумал, что у нас двойной выезд с топами, а потом играем в Кубке дома с топом. Понял, что может быть довольно тяжело. Но ребята всё понимают», — сказал Голенков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.