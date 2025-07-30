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Егор Голенков: у «Ростова» тяжёлый календарь на старте

Егор Голенков: у «Ростова» тяжёлый календарь на старте
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Нападающий «Ростова» Егор Голенков высказался о календаре команды на старте сезона-2025/2026. Ранее «Ростов» в первых двух турах Мир Российской Премьер-Лиги проиграл санкт-петербургскому «Зениту» (1:2) и московскому «Динамо» (0:1). Сегодня, 30 июля, «Ростов» сыграет с московским «Спартаком» в матче 1-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России.

Fonbet Кубок России . Группа C. 1-й тур
30 июля 2025, среда. 20:45 МСК
Ростов
Ростов-на-Дону
Не начался
Спартак М
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«У «Ростова» тяжёлый календарь на старте. Я когда увидел, подумал, что у нас двойной выезд с топами, а потом играем в Кубке дома с топом. Понял, что может быть довольно тяжело. Но ребята всё понимают», — сказал Голенков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

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