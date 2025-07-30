«Мог сесть на скамейку и обидеться на Семака». Быстров — о прогрессе Мостового в «Зените»

Известный российский экс-футболист Владимир Быстров оценил прогресс полузащитника Андрея Мостового в составе «Зенита» за последнее время. В начале нынешнего сезона Мостовой является одним из лидеров сине-бело-голубых.

«Мостовой не просто так вышел на свой уровень. Его Семак выпускал только в концовках во втором тайме обычно. Прошлый сезон и начало этого он начал на скамейке. И он своей игрой доказывает, что готов бороться за место в составе с бразильцами за 35 млн. Он мог, как многие наши молодые футболисты, сесть на скамейку, деньги получай, ни за что не отвечай, и обидеться на Семака. Но он своей работоспособностью показывает, что он игрок основного состава», — сказал Быстров в видео на YouTube-канале «О, Родной Футбол!».