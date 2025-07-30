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Ледяхов — о Жедсоне: зимняя покупка «Спартака» за большие деньги себя не оправдала

Ледяхов — о Жедсоне: зимняя покупка «Спартака» за большие деньги себя не оправдала
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Известный российский экс-футболист Игорь Ледяхов отреагировал на новости о трансфере полузащитника «Бешикташа» Жедсона Фернандеша в московский «Спартак». Португальский хавбек уже прибыл в Россию, где должен подписать контракт с красно-белыми.

«Станкович знает, какие линии ему нужно укрепить, так как он работает вместе со спортивным отделом «Спартака». Возможно, он берётся на замену кому-то — тот же Барко может уйти из «Спартака». Но клуб опять покупает футболиста за большие деньги. Мы видели такую покупку зимой, но пока она себя не оправдала», — сказал Ледяхов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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