Ледяхов — о Жедсоне: зимняя покупка «Спартака» за большие деньги себя не оправдала

Известный российский экс-футболист Игорь Ледяхов отреагировал на новости о трансфере полузащитника «Бешикташа» Жедсона Фернандеша в московский «Спартак». Португальский хавбек уже прибыл в Россию, где должен подписать контракт с красно-белыми.

«Станкович знает, какие линии ему нужно укрепить, так как он работает вместе со спортивным отделом «Спартака». Возможно, он берётся на замену кому-то — тот же Барко может уйти из «Спартака». Но клуб опять покупает футболиста за большие деньги. Мы видели такую покупку зимой, но пока она себя не оправдала», — сказал Ледяхов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.