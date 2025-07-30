Гончаренко: наверное, все ожидают, что я больше всех должен хейтить «Пари НН»

Бывший тренер ряда клубов Мир РПЛ Виктор Гончаренко высказался о ситуации своей бывшей команды — «Пари НН». Специалист признался, что хочет окончания кризиса в нижегородском клубе.

«Наверное, все ожидают, что я больше всех должен хейтить нынешний «Пари НН». Но у меня есть желание, чтобы и город, и стадион вылезли из того болота с переходными матчами, которое есть. Мне очень хотелось бы, чтобы они это сделали», — сказал Гончаренко в видео на YouTube-канале «О, Родной Футбол!».

Клуб из Нижнего Новгорода объявил об уходе Гончаренко 12 июня. Белорусский специалист возглавлял нижегородский клуб с октября 2024 года. По итогам прошлого сезона РПЛ «Пари НН» занял 13-е место и проиграл «Сочи» в переходных матчах (3:4).