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Гончаренко: наверное, все ожидают, что я больше всех должен хейтить «Пари НН»

Гончаренко: наверное, все ожидают, что я больше всех должен хейтить «Пари НН»
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Бывший тренер ряда клубов Мир РПЛ Виктор Гончаренко высказался о ситуации своей бывшей команды — «Пари НН». Специалист признался, что хочет окончания кризиса в нижегородском клубе.

«Наверное, все ожидают, что я больше всех должен хейтить нынешний «Пари НН». Но у меня есть желание, чтобы и город, и стадион вылезли из того болота с переходными матчами, которое есть. Мне очень хотелось бы, чтобы они это сделали», — сказал Гончаренко в видео на YouTube-канале «О, Родной Футбол!».

Клуб из Нижнего Новгорода объявил об уходе Гончаренко 12 июня. Белорусский специалист возглавлял нижегородский клуб с октября 2024 года. По итогам прошлого сезона РПЛ «Пари НН» занял 13-е место и проиграл «Сочи» в переходных матчах (3:4).

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