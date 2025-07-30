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Юрист считает, что игрок «Ротора» Бардыбахин избежит тюремного срока за драку

Юрист считает, что игрок «Ротора» Бардыбахин избежит тюремного срока за драку
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Юрист Андрей Князев высказался о том, что может грозить игроку «Ротора» Вячеславу Бардыбахину за драку весной 2024 года (тогда игрок ещё выступал за «Енисей»). Он стал участником потасовки на базе отдыха «Зеленка». Причиной конфликта, в котором участвовали и партнёры Вячеслава, стало недовольство местных отдыхающих громкой музыкой спортсменов.

«Если Бардыбахин не судим и признаёт свою вину, вряд ли его лишат свободы на три года — его же не взяли под стражу. Обычно преступления, за которые предусмотрено до трёх лет лишения свободы, относятся к категории средней тяжести, особенно если человек признаёт свою вину. В таком случае дело часто заканчивается условным наказанием. Но условный срок — тоже срок. Условный срок назначается следующим образом: даётся два года лишения свободы в колонии общего режима, но с испытательным сроком, к примеру, в один год. За этот год ты отмечаешься в исполнительной системе. Если ты ничего не совершил, всё остальное сгорело. А если ты за этот год совершил административные проступки, пьянствовал и дебоширил, суд может изменить условное наказание на реальное лишение свободы.

Обычно, если человек в первый раз привлекается к ответственности за преступление средней тяжести и признаёт вину, суд редко сразу назначает реальное лишение свободы. Штрафов по данной статье не предусмотрено. Но, скорее всего, от потерпевшего будет иск — Бардыбахин должен будет загладить свою вину. К примеру, потерпевший на 10 дней потерял работоспособность и ходит к неврологу, потому что болит голова после удара. Вероятно, будет что-то в этом роде», — сказал Князев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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