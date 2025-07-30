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Андрей Синицын: не вижу колоссальной проблемы в тяжёлом старте сезона для «Краснодара»

Андрей Синицын: не вижу колоссальной проблемы в тяжёлом старте сезона для «Краснодара»
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Бывший вратарь «Краснодара» Андрей Синицын оценил старт сезона РПЛ в исполнении чёрно-зелёных. Во 2-м туре чемпионата России «быки» уступили «Локомотиву» со счётом 1:2.

«Начало сезона — посмотрите на все команды. Яркой игры пока не показывает никто, за исключением «Рубина». Победы пока у всех на тоненького. В матче с «Локомотивом» «Краснодар» обладал инициативой, но где-то не повезло, где-то не дожали. С «Крыльями» пропустили два необязательных гола, но могли и сравнять — моментов было больше. Поэтому какой-то колоссальной проблемы в таком тяжёлом старте сезона не вижу. Просто пробуксовка на старте. Нужно продолжать спокойно работать, вся дистанция ещё впереди», — сказал Синицын в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

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