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Кисляк ответил, ставит ли ЦСКА перед собой цель выиграть РПЛ в этом сезоне

Кисляк ответил, ставит ли ЦСКА перед собой цель выиграть РПЛ в этом сезоне
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Полузащитник ЦСКА Матвей Кисляк ответил на вопрос, ставят ли армейцы перед собой цель выиграть Российскую Премьер-Лигу по итогам сезона-2025/2026.

«Ты всегда хочешь завоевать титул, поэтому и цель всегда одна. Не хочется ставить задачу попасть в тройку, пусть другие ставят такие цели. Будем идти от матча к матчу, показывать делом, а потом уже можно будет и подкрепить словами. А говорить и в итоге не делать — это не про нашу команду», — приводит слова Кисляка официальный сайт ЦСКА.

Напомним, в прошлом сезоне Кисляк выходил на поле в 33 официальных встречах, в которых забил четыре гола и отдал одну результативную передачу. После двух стартовых туров нового сезона Российской Премьер-Лиги армейцы набрали четыре очка. В 1-м туре команда Фабио Челестини сыграла вничью с «Оренбургом» (0:0), а во 2-м обыграла «Ахмат» (2:1).

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