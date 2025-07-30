Игрок «Сочи» Осипов прокомментировал слухи о возможном уходе главного тренера Морено

Полузащитник «Сочи» Александр Осипов высказался о возможном уходе главного тренера Роберта Морено. «Сочи» потерпел поражения в двух матчах Мир Российской Премьер-Лиги с московским «Локомотивом» (0:3) и тольяттинским «Акроном» (0:4), а также уступил столичному «Динамо» (2:3) в игре 1-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России.

— Есть уверенность, что Морено продолжит работать в клубе?

— Это я не знаю. Эти вопросы надо задавать руководству. Если сейчас мистер в команде, то мы движемся ото дня ко дню. Мы должны не думать об этом, а становиться лучше на каждой тренировке, — сказал Осипов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.