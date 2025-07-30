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Ливай Гарсия: я понял, насколько тяжела футболка «Спартака»

Ливай Гарсия: я понял, насколько тяжела футболка «Спартака»
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Нападающий столичного «Спартака» Ливай Гарсия поделился впечатлениями от выступлений в составе московского клуба. Он признался, что прочувствовал серьёзную ответственность, которая лежит на игроках «Спартака». Гарсия подчеркнул, что красно-белые постараются вернуться на победную тропу.

«За время, что я здесь, я по-настоящему проникся красно-белой культурой. В прошлом сезоне на каждом выездном матче я видел очень много фанатов «Спартака», которые здорово нас поддерживали. Поэтому понимаю, насколько «Спартак» — большой клуб. Я правда прочувствовал народную любовь к нашей команде и понял, насколько тяжела футболка «Спартака».

Поэтому нам нужно во что бы то ни стало добывать победы, чтобы делать фанатов счастливыми. Это наш план. Но, к сожалению, бывают такие дни, как в матче с «Балтикой». Но мы постараемся исправить все ошибки и вернуться на победный путь», — приводит слова Ливая Гарсии Legalbet.

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