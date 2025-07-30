«Динамо» предложило € 6 млн за нападающего «Осера» Синайоко — L’Équipe

Московское «Динамо» сделало предложение о приобретении нападающего французского «Осера» Лассина Синайоко в размере € 6 млн, но получило отказ. Об этом сообщает известное онлайн-издание L’Équipe. По данным источника, интерес к форварду проявляет также немецкий «Санкт-Паули».

Синайоко — центральный нападающий, ему 25 лет. Малийский форвард выступает за «Осер» с 2019 года, от действующего контракта Лассина с французским клубом остаётся один год. В прошлом сезоне Синайоко провёл 34 матча в Лиге 1, забил пять мячей и сделал девять результативных передач.

Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость форварда в € 4 млн.