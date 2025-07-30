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Ледяхов: теперь все команды относятся к «Краснодару» совсем по-другому

Ледяхов: теперь все команды относятся к «Краснодару» совсем по-другому
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Российский экс-футболист Игорь Ледяхов высказался о неудачном старте сезона-2025/2026 в исполнении «Краснодара». «Быки» проиграли два матча из трёх во всех турнирах. При этом в минувшем цикле «Краснодар» стал чемпионом России.

«Краснодар» ротирует состав — все ребята получают равномерную нагрузку. Пока команда испытывает проблемы игрового характера. Но и все соперники теперь относятся к «Краснодару» совсем по-другому, ведь это действующий чемпион. Естественно, другие команды выходят на «быков» с сильным настроем.

Сейчас только начало сезона. Думаю, «Краснодар» вкатится. Команда проиграла в Кубке России, где можно несколько раз проиграть и пройти дальше, поэтому акцент делается на то, чтобы набрать форму», — сказал Ледяхов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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