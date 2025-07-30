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Юрий Сёмин дал совет Антону Миранчуку

Юрий Сёмин дал совет Антону Миранчуку
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Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин отреагировал на информацию о том, что российский полузащитник Антон Миранчук может покинуть швейцарский «Сьон». Ранее представитель клуба заявил, что ведёт переговоры по Миранчуку с клубами из России и Турции. Сёмин посоветовал Антону оставаться в Европе.

«Я считаю, что Антон не исчерпал свой потенциал в «Сьоне». Посоветовал бы ему продолжать карьеру там. Ему по силам добиться большего успеха в нынешнем клубе, он может играть сильнее. Даже неважно, в каком именно клубе. Но, на мой взгляд, ему нужно оставаться в Европе», — цитирует Юрия Сёмина интернет-портал Legalbet.

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