«Смешной трансфер». Владимир Быстров — о Заболотном в «Спартаке»

Бывший российский полузащитник Владимир Быстров высказался о переходе нападающего Антона Заболотного в «Спартак». Напомним, ранее сам Быстров выступал за красно-белых. Заболотный присоединился к «Спартаку» этим летом.

«Всем тем, кто с 1-го тура начали хлопать после трансфера Заболотного, которые говорили: «Посмотри, как он борется…» Я сразу сказал: «Если «Спартак» хочет бороться за чемпионство, то трансфер Заболотного невозможен». «Спартак» не имеет права делать такой трансфер. Заболотный — хороший нападающий. Если вы не боретесь за чемпионство, берите его.

Но «Спартак» говорит — мы боремся за чемпионство и делаем такой смешной трансфер 35-летнего футболиста. На этой позиции должен быть двухметровый иностранец. Это проблема Станковича. Он Заболотного выбрал, он его поставил и недосчитался трёх очков», — сказал Быстров в видео на YouTube-канале «О, Родной Футбол!».