Быстров: «Ростову» надо менять тренера, слишком много карпиновского футбола в РПЛ

Известный российский экс-футболист Владимир Быстров считает, что «Ростову» стоит уволить Джонатана Альбу с поста главного тренера. По мнению эксперта, Альба не меняет в южном клубе тот футбол, который в своё время поставил Валерий Карпин (нынешний тренер московского «Динамо»).

«Мне кажется, «Ростову» надо менять тренера. Слишком много карпиновского футбола в чемпионате. Две команды играют одинаково. Это неправильно. Я ожидал что в концовке «Ростов» пойдёт ва-банк, начнет грузить вперёд, а *******. Они свесили лапки, мяч просто катали и докатили. Мне это напомнило товарищеский матч, когда встретились два друга. Я не хочу видеть, когда Альба мыслит как Карпин. Я хочу видеть другой «Ростов» — наглый немножко, с изюминкой», — сказал Быстров в видео на YouTube-канале «О, Родной Футбол!».