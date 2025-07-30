Игорь Ледяхов: Роша — центральная фигура в обороне ЦСКА, его уход будет потерей для клуба

Российский экс-футболист Игорь Ледяхов отреагировал на новости о возможном уходе бразильского защитника Виллиана Роши из ПФК ЦСКА. По данным СМИ, игрок продолжит карьеру в «Аль-Джазире».

«Роша хочет получать больше денег, поэтому он уезжает в ОАЭ. Он был центральной фигурой в обороне ЦСКА. И вся защита армейцев в прошлом сезоне была одной из лучших. Поэтому уход Роши станет потерей. Но если армейцы его отпускают, значит, есть какие-то варианты на замену. Это футбольная жизнь, никуда не денешься. Если футболист хочет уйти, а клуб устраивает трансферное предложение, нужно обоюдно решать эту проблему.

Не думаю, что уход футболистов из ЦСКА отрицательно скажется на команде. Тот же Файзуллаев в прошлом сезоне больше выходил на замену. Какой он основной игрок? Келлвен, возможно, больше играл в старте. Но эти футболисты не являются большими потерями для ЦСКА», — сказал Ледяхов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.