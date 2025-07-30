Сергей Юран заявил, что новым капитаном клуба «Серик Беледиеспор» будет россиянин

Главный тренер «Серик Беледиеспор» Сергей Юран признался, что назначит капитаном турецкой команды российского футболиста. О назначении Юрана «Серик Беледиеспор» объявил 1 июля.

— Планируете ли вы сделать капитаном российского футболиста? Или оставите турецкого игрока?

— Есть в планах, что капитаном будет россиянин, уже в контрольных матчах Кирилл Гоцук выходил с капитанской повязкой, ведь команда поменялась сильно со Второй лиги, — приводит слова Юрана ТАСС.

Последним местом работы Юрана до назначения в «Серик Беледиеспор» был «Пари НН», который он возглавлял с апреля 2023 года по апрель 2024 года. Под его руководством нижегородский клуб принял участие в 43 матчах во всех турнирах, в которых 13 раз победил, шесть раз сыграл вничью и 24 раза потерпел поражение.