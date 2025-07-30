Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Ахмат — Зенит. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
20:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Сергей Юран заявил, что новым капитаном клуба «Серик Беледиеспор» будет россиянин

Сергей Юран заявил, что новым капитаном клуба «Серик Беледиеспор» будет россиянин
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер «Серик Беледиеспор» Сергей Юран признался, что назначит капитаном турецкой команды российского футболиста. О назначении Юрана «Серик Беледиеспор» объявил 1 июля.

— Планируете ли вы сделать капитаном российского футболиста? Или оставите турецкого игрока?
— Есть в планах, что капитаном будет россиянин, уже в контрольных матчах Кирилл Гоцук выходил с капитанской повязкой, ведь команда поменялась сильно со Второй лиги, — приводит слова Юрана ТАСС.

Последним местом работы Юрана до назначения в «Серик Беледиеспор» был «Пари НН», который он возглавлял с апреля 2023 года по апрель 2024 года. Под его руководством нижегородский клуб принял участие в 43 матчах во всех турнирах, в которых 13 раз победил, шесть раз сыграл вничью и 24 раза потерпел поражение.

Материалы по теме
Сергей Юран: я начал учить турецкий язык, нужно уважать страну, в которой находишься
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android