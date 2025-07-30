В «Зените» опровергли информацию о переговорах с «Палмейрасом» по Венделу

Председатель правления «Зенита» Александр Медведев заявил, что переговоров с бразильским «Палмейрасом» по полузащитнику сине-бело-голубых Венделу не ведётся и официальных предложений по нему не поступало. Об этом со ссылкой на Медведева сообщает «РИА Новости Спорт».

Напомним, ранее появилась информация, что «Палмейрас» договаривается с «Зенитом» по переходу Вендела. Бразилец выступает за сине-бело-голубых с 2020 года. В минувшем сезоне полузащитник принял участие в 27 матчах во всех турнирах, в которых он отметился двумя голами и 13 результативными передачами.

В матче 2-го тура РПЛ сезона-2025/2026 «Зенит» сыграл вничью с казанским «Рубином» (2:2).