Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Ахмат — Зенит. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
20:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

ЦСКА объявил о переходе Лионеля Верде

ЦСКА объявил о переходе Лионеля Верде
Комментарии

Московский ЦСКА в социальных сетях сообщил о переходе полузащитника Лионеля Верде из аргентинского «Унион Санта-Фе» на правах аренды.

«ПФК ЦСКА подписал с аргентинским полузащитником арендное соглашение до конца сезона. Верде пришёл из «Унион Санта-Фе». Наш клуб имеет опцию выкупа игрока. Футболист будет выступать под номером 18. Лионель, добро пожаловать домой!» — написано в сообщении клуба.

20-летний Лионель Верде является воспитанником «Унион Санта-Фе». Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость аргентинского футболиста в € 600 тыс. Ранее сообщалось, что у ЦСКА будет возможность приобрести 80% прав на игрока за $ 4 млн (€ 3,5 млн).

Материалы по теме
Отпускать Рошу — самоубийство для ЦСКА. Но клубу не оставили выбора
Отпускать Рошу — самоубийство для ЦСКА. Но клубу не оставили выбора
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android