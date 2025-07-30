ЦСКА объявил о переходе Лионеля Верде

Московский ЦСКА в социальных сетях сообщил о переходе полузащитника Лионеля Верде из аргентинского «Унион Санта-Фе» на правах аренды.

«ПФК ЦСКА подписал с аргентинским полузащитником арендное соглашение до конца сезона. Верде пришёл из «Унион Санта-Фе». Наш клуб имеет опцию выкупа игрока. Футболист будет выступать под номером 18. Лионель, добро пожаловать домой!» — написано в сообщении клуба.

20-летний Лионель Верде является воспитанником «Унион Санта-Фе». Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость аргентинского футболиста в € 600 тыс. Ранее сообщалось, что у ЦСКА будет возможность приобрести 80% прав на игрока за $ 4 млн (€ 3,5 млн).