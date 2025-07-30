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Ахмат — Зенит: прямая онлайн-трансляция матча Пути РПЛ Кубка России начнётся в 20:45 мск 30 июля 2025 года

«Ахмат» — «Зенит»: онлайн-трансляция матча начнётся в 20:45 мск
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Сегодня, 30 июля, продолжается 1-й тур группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России сезона-2025/2026. В рамках игрового дня состоится матч «Ахмата» и «Зенита». Стартовый свисток арбитра прозвучит в 20:45 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи. В прямом эфире игру покажет телеканал «Матч ТВ».

Fonbet Кубок России . Группа A. 1-й тур
30 июля 2025, среда. 20:45 МСК
Ахмат
Грозный
Не начался
Зенит
Санкт-Петербург
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Напомним, действующим обладателем Кубка России является московский ПФК ЦСКА. В финале прошлого розыгрыша турнира армейцы обыграли «Ростов» (0:0 — основное время, 4:3 — серия пенальти). Также ЦСКА выиграл Суперкубок страны. Чемпионом Российской Премьер-Лиги в прошлом сезоне стал «Краснодар».

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