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Игорь Дивеев: амбиции у меня есть, мечта — играть в «Реале»

Игорь Дивеев: амбиции у меня есть, мечта — играть в «Реале»
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Центральный защитник ЦСКА и сборной России по футболу Игорь Дивеев с юмором отреагировал на вопрос о своих амбициях, сообщив, что мечтает играть за мадридский «Реал».

«Амбиции у меня, конечно, есть. Мечта — играть в «Реале», ха-ха. А вообще хочу сыграть на чемпионате мира. Для этого нужно работать, играть и не совершать глупых ошибок, как это было раньше», — приводит слова Дивеева Sport24.

Дивеев — воспитанник «Уфы». За ЦСКА защитник играет с 2019-го. После двух стартовых туров нового сезона Российской Премьер-Лиги армейцы набрали четыре очка. В 1-м туре команда Фабио Челестини сыграла вничью с «Оренбургом» (0:0), а во 2-м обыграла «Ахмат» (2:1).

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