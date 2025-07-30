«Динамо» Махачкала — «Пари НН»: стартовые составы команд на матч Пути РПЛ Кубка России

Сегодня, 30 июля, состоится матч 1-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России сезона-2025/2026, в котором встретятся махачкалинское «Динамо» и «Пари Нижний Новгород». Команды будут играть на стадионе «Анжи-Арена» в Каспийске. Матч обслужит бригада арбитров во главе с Антоном Фроловым (Москва). Начало игры — в 18:30 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Стали известны составы играющих команд.

«Динамо» Махачкала: Волк, Ахмедов, Шумахов, Пальцев, Аззи, Сундуков, Мрезиг, Джабраилов, Гаджиев, Джавад, Ражаб.

«Пари Нижний Новгород»: Лукьянов, Александров, Каккоев, Карич, Шнапцев, Карапузов, Тичич, Олусегун, Ивлев, Весино, Босельи.

Действующим победителем Кубка России является московский ЦСКА. В Суперфинале прошлого розыгрыша армейцы обыграли «Ростов» со счётом 0:0, 4:3 пен. ЦСКА и московский «Локомотив» являются наиболее титулованными клубами турнира (по девять побед).