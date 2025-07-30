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ЦСКА — Локомотив. Прямая трансляция
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18:30 Мск
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ЦСКА — Локомотив: стартовые составы команд на матч группового этапа Пути РПЛ Кубка России 2025/2026, 29 июля

ЦСКА — «Локомотив»: стартовые составы команд на матч Пути РПЛ Кубка России
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Сегодня, 30 июля, продолжается 1-й тур группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России сезона-2025/2026. В рамках игрового дня состоится матч ПФК ЦСКА и «Локомотива». Стартовый свисток арбитра прозвучит в 18:30 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи. Команды назвали стартовые составы на игру.

Fonbet Кубок России . Группа D. 1-й тур
30 июля 2025, среда. 18:30 МСК
ЦСКА
Москва
1-й тайм
0 : 0
Локомотив М
Москва

Стартовые составы команд.

ЦСКА: Тороп (вратарь), Гайич, Абдулкадыров, Дивеев, Мойзес, Глебов, Обляков (капитан), Кисляк, Круговой, Алвес, Алеррандро.

«Локомотив»: Веселов (вратарь), Фассон, Погостнов, Ньямси, Сильянов, Баринов (капитан), Годяев, Сарвели, Самошников, Салтыков, Комличенко.

ЦСКА — действующий обладатель Кубка России. В финале прошлого розыгрыша турнира армейцы обыграли «Ростов» (0:0, 4:3 пен.). Также ЦСКА выиграл Суперкубок страны. Чемпионом Российской Премьер-Лиги в прошлом сезоне стал «Краснодар».

Календарь Кубка России сезона-2025/2026
Турнирная таблица групп Кубка России сезона-2025/2026
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