ЦСКА — «Локомотив»: стартовые составы команд на матч Пути РПЛ Кубка России

Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Сегодня, 30 июля, продолжается 1-й тур группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России сезона-2025/2026. В рамках игрового дня состоится матч ПФК ЦСКА и «Локомотива». Стартовый свисток арбитра прозвучит в 18:30 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи. Команды назвали стартовые составы на игру.

Стартовые составы команд.

ЦСКА: Тороп (вратарь), Гайич, Абдулкадыров, Дивеев, Мойзес, Глебов, Обляков (капитан), Кисляк, Круговой, Алвес, Алеррандро.

«Локомотив»: Веселов (вратарь), Фассон, Погостнов, Ньямси, Сильянов, Баринов (капитан), Годяев, Сарвели, Самошников, Салтыков, Комличенко.

ЦСКА — действующий обладатель Кубка России. В финале прошлого розыгрыша турнира армейцы обыграли «Ростов» (0:0, 4:3 пен.). Также ЦСКА выиграл Суперкубок страны. Чемпионом Российской Премьер-Лиги в прошлом сезоне стал «Краснодар».