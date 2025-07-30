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Главный тренер «Барселоны» Флик — об Араухо: нет никаких признаков, что он хочет уйти

Главный тренер «Барселоны» Флик — об Араухо: нет никаких признаков, что он хочет уйти
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Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик ответил на вопрос о будущем центрального защитника Рональда Араухо в каталонском клубе.

«Рональд? Вокруг Араухо всегда много слухов, но у меня нет ни новостей, ни каких-либо признаков о том, что он хочет уйти. У меня отличная команда с большим качеством. Все позиции у нас дублированы, а на некоторых у меня даже по три игрока. Управлять этим, конечно, непросто, но я доволен. Я удивлён, что вообще появляются разговоры о Рональде», — приводит слова Флика Sport.es.

Араухо выступает за «Барселону» с лета 2020 года. В минувшем сезоне уругвайский защитник провёл 25 матчей во всех турнирах, забил два гола и сделал две результативные передачи. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Рональда в € 35 млн.

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