Александр Головин забил за «Монако» в контрольном матче с «Торино»

В эти минуты идёт товарищеский матч, в котором встречаются «Монако» и «Торино». На данный момент счёт 3:1 в пользу монегасков.

На 63-й минуте российский полузащитник княжеского клуба Александр Головин забил третий мяч своей команды в этой игре.

В следующем матче монегаски также сыграют с «быками», эта игра состоится 31 июля, позднее княжеский клуб сразится в контрольных матчах с «Аяксом» (3 августа) и «Интером» (8 августа). Новый сезон Лиги 1 начнётся для «Монако» домашней игрой с «Гавром» 16 августа.

«Торино» 9 августа проведёт товарищеский матч с «Валенсией», 18 августа туринцы встретятся с «Моденой» в рамках Кубка Италии. Новый сезон Серии А для «быков» начнётся 25 августа гостевой игрой с «Интером».