Александр Головин забил за «Монако» в контрольном матче с «Торино»
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В эти минуты идёт товарищеский матч, в котором встречаются «Монако» и «Торино». На данный момент счёт 3:1 в пользу монегасков.
Товарищеские матчи (клубы) — 2025
30 июля 2025, среда. 19:00 МСК
Монако
Монако, Монако
Окончен
3 : 1
Торино
Турин, Италия
0:1 Гинейтис – 6' 1:1 Биерет – 16' 2:1 Камара – 45' 3:1 Головин – 63'
На 63-й минуте российский полузащитник княжеского клуба Александр Головин забил третий мяч своей команды в этой игре.
В следующем матче монегаски также сыграют с «быками», эта игра состоится 31 июля, позднее княжеский клуб сразится в контрольных матчах с «Аяксом» (3 августа) и «Интером» (8 августа). Новый сезон Лиги 1 начнётся для «Монако» домашней игрой с «Гавром» 16 августа.
«Торино» 9 августа проведёт товарищеский матч с «Валенсией», 18 августа туринцы встретятся с «Моденой» в рамках Кубка Италии. Новый сезон Серии А для «быков» начнётся 25 августа гостевой игрой с «Интером».
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