«Ростов» — «Спартак»: онлайн-трансляция матча начнётся в 20:45 мск

Сегодня, 30 июля, состоится матч 1-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России сезона-2025/2026, в котором встретятся «Ростов» и московский «Спартак». Команды будут играть на стадионе «Ростов Арена» в Ростове-на-Дону. Матч обслужит бригада арбитров во главе с Евгением Булановым (Саранск). Начало игры — в 20:45 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Действующим обладателем Кубка России является московский ПФК ЦСКА. В финале прошлого розыгрыша турнира армейцы обыграли «Ростов» (0:0, 4:3 пен.). Также ЦСКА выиграл Суперкубок страны. Чемпионом Российской Премьер-Лиги в прошлом сезоне стал «Краснодар».