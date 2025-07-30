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«Не понимаю, почему люди продолжают сомневаться в потенциале Леау». Пулишич — о Рафаэле

«Не понимаю, почему люди продолжают сомневаться в потенциале Леау». Пулишич — о Рафаэле
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Полузащитник «Милана» Кристиан Пулишич во время предсезонной подготовки высказался об уровне игры своего одноклубника Рафаэля Леау.

«Не понимаю, почему люди продолжают сомневаться в потенциале Леау. Для меня он топ, топ, топ-талант. Ему просто нужно обрести стабильность, и тогда он будет действовать всё более решительно», — приводит слова американца сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.

В минувшем сезоне португальский вингер принял участие в 50 матчах во всех турнирах, в которых отметился 12 голами и 13 результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 70 млн.

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