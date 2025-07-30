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«Сандерленд» работает над трансфером нападающего «Челси» Гиу — Sky Sports

«Сандерленд» работает над трансфером нападающего «Челси» Гиу — Sky Sports
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Нападающий «Челси» Марк Гиу стал трансферной целью «Сандерленда». Об этом сообщает Sky Sports.

По данным источника, клубы обсуждают возможный переход футболиста. «Синие» готовы отдать игрока в аренду, «чёрные коты» изучают данный вариант.

Марк Гиу является воспитанником «Барселоны», на раннем этапе карьеры он также выступал за эту команду. В 16 матчах прошедшего клубного сезона испанец забил шесть голов. Его рыночная стоимость оценивается в € 8 млн.

В прошлом сезоне «Сандерленд» занял четвёртое место в турнирной таблице Чемпионшипа, заработав 76 очков. По итогам плей-офф за повышение в классе команда оформила выход в АПЛ.

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