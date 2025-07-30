«Не жалею о сказанном. Отвечаю за каждое слово». Федорищев — о коррупции в футболе

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев заявил, что будет до конца бороться с коррупцией, которая есть в российском футболе.

— Как Алексей Дюмин отреагировал на историю с судейством? Не говорил ли вам кто-то «закрыть рот» после всех публикаций и шумихи в СМИ?

— Во-первых, всё спортивное руководство страны, министр спорта, помощник президента РФ Алексей Геннадьевич Дюмин были проинформированы, что выявлены факты, которые мы хотим озвучить. Во-вторых, позиция всех руководителей абсолютно жёсткая: не должно быть грязи и коррупции в спорте. Решения, которые сейчас вырабатываются совместно в рамках Совета по спорту при президенте РФ, направлены на эту цель. Уверен, мы ее добьёмся.

— Как вы оцениваете то, что произошло с «Торпедо»?

— Работаю на госслужбе больше 10 лет и всегда точно знаю: если руководство правоохранительных органов принимает решение и озвучивает факт совершения преступления, значит, оно было совершено. Суд разберётся. Никому — ни «Торпедо», ни «Крыльям» — нельзя влиять деньгами, связями и авторитетом на спорт. Пример «Торпедо» показывает, что наше руководство следит за вопросом, меняет ситуацию. Надеюсь, что это был последний кейс. Есть болельщики, мы о них думаем. Они не виноваты в том, что кто-то попытался деньгами решить вопрос. Дай бог, чтобы такого не повторялось.

— Почему история с «Торпедо» доведена так быстро и с конкретными решениями, а по «Крыльям» всё ещё ничего нет?

— Как видится из материалов СМИ, история с «Торпедо» линейная: повлияли [на исход матча], дали взятку. А история «Крыльев» глубже — она уходит корнями в систему организации футбола. Нужно провести ещё много дополнительных исследований.

— Вам не кажется, что вы действовали топорно в ситуации, когда озвучивали историю с «Крыльями Советов»? Например, бывший генеральный директор имеет паспорт другой страны. Получится ли с ним теперь общаться?

— Сошлось несколько вещей. Семья, работа воспитали меня так, что, если ты за что-то отвечаешь, должен поступать по совести, честно. Нельзя давать ни малейшего шанса гадости, грязи и коррупции. Я не жалею о том, что сказал. Отвечаю за каждое слово. Пусть расследование идёт долго, но перед болельщиками, которые меня часто ругают, и перед собой я честен. Искренне переживаю, чтобы наш футбол был чистым.

Переживаю и за наших футболистов, за молодых из академий. Знаю десятки историй, когда ребята принимали решение не идти в футбол, потому что видели какую-то грязь. Я пойду до конца, отвечу за то, что сказал. Уверен, получится сделать наш спорт чистым, — приводит слова Федорищева «Спорт-экспресс».