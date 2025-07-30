«Думаю, он начал с правильного старта». Игрок «Милана» — о Массимилиано Аллегри
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Полузащитник «Милана» Кристиан Пулишич высказался о первом матче «россонери» под руководством Массимилиано Аллегри. Напомним, что итальянский клуб обыграл чемпиона английской Премьер-лиги «Ливерпуль» со счётом 4:2 на предсезонном турнире в Гонконге.
Товарищеские матчи (клубы) — 2025
26 июля 2025, суббота. 14:30 МСК
Ливерпуль
Ливерпуль, Англия
Окончен
2 : 4
Милан
Милан, Италия
0:1 Леау – 10' 1:1 Собослаи – 26' 1:2 Лофтус-Чик – 52' 1:3 Окафор – 59' 2:3 Гакпо – 90+3' 2:4 Окафор – 90+4'
«Думаю, Аллегри начал с правильного старта. Он тренировал многих чемпионов, он знает, как общаться с игроками, как создавать нужную атмосферу в команде, и он сосредоточен на том, чтобы обеспечить «Милану» значительную сплочённость в обороне — важнейшее качество для создания голевых моментов», — приводит слова Пулишича сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.
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