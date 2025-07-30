«Думаю, он начал с правильного старта». Игрок «Милана» — о Массимилиано Аллегри

Полузащитник «Милана» Кристиан Пулишич высказался о первом матче «россонери» под руководством Массимилиано Аллегри. Напомним, что итальянский клуб обыграл чемпиона английской Премьер-лиги «Ливерпуль» со счётом 4:2 на предсезонном турнире в Гонконге.

«Думаю, Аллегри начал с правильного старта. Он тренировал многих чемпионов, он знает, как общаться с игроками, как создавать нужную атмосферу в команде, и он сосредоточен на том, чтобы обеспечить «Милану» значительную сплочённость в обороне — важнейшее качество для создания голевых моментов», — приводит слова Пулишича сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.