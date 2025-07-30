Бывший игрок «Арсенала» Роб Холдинг продолжит карьеру в МЛС — Sky Sports

Защитник «Кристал Пэлас» Роб Холдинг в ближайшее время присоединится к «Колорадо Рэпидс» из МЛС. Об этом сообщает Sky Sports.

Ожидается, что футболист досрочно расторгнет контракт со своей нынешней командой и подпишет с коллективом из Денвера трудовой договор, срок которого будет рассчитан на 18 месяцев. «Шеффилд Юнайтед» и «Рексем» также претендовали на игрока. Стоит отметить, что во второй половине прошлого сезона Холдинг выступал за «клинков».

По данным сайта Transfermarkt, на данный момент рыночная стоимость защитника составляет € 3,5 млн. Футболист почти не играл за «орлов» из-за предполагаемого конфликта с главным тренером Оливером Гласнером.