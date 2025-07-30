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«Бавария» выразила соболезнования в связи с гибелью чемпионки ОИ по биатлону Дальмайер

«Бавария» выразила соболезнования в связи с гибелью чемпионки ОИ по биатлону Дальмайер
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Футбольный клуб «Бавария» выразил соболезнования в связи с трагической гибелью 31-летней бывшей немецкой биатлонистки Лауры Дальмайер.

«Бавария» вместе со всем спортивным миром скорбит о кончине Лауры Дальмайер. Бывшая биатлонистка из Гармиш-Партенкирхена погибла в результате несчастного случая в горах Пакистана. Многократной олимпийской чемпионке и чемпионке мира был 31 год», — говорится в сообщении клуба.

«Эта новость глубоко потрясла всех нас. Лаура Дальмайер останется в памяти не только как выдающаяся икона биатлона мирового масштаба, но прежде всего как личность, чьё влияние вышло за рамки спорта, как уникальный посол «Баварии». Она простая, патриотичная, искренняя – популярная фигура, образец для подражания. Семья ФК «Бавария» соболезнует семье и друзьям Лауры Дальмайер», — сказал президент «Баварии» Герберт Хайнер.

В мае 2025 года Дальмайер встретилась с футболистками «Баварии», в рамках встречи она рассказала о своей карьере и жизни после профессионального спорта.

Дальмайер попала под камнепад во время восхождения на пик Лайла в горной системе Каракорум в Пакистане и погибла в результате полученных травм. За свою карьеру немка стала двукратной олимпийской чемпионкой и семикратной победительницей мировых первенств.

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