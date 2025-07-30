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ЦСКА согласился продать Рошу в «Аль-Джазиру» за € 6 млн — Касагранде

ЦСКА согласился продать Рошу в «Аль-Джазиру» за € 6 млн — Касагранде
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ПФК ЦСКА согласился продать центрального защитника Виллиана Рошу в «Аль-Джазиру» за € 6 млн. Как сообщает журналист Вене Касагранде в социальной сети X (ранее Twitter), футболист в ближайшие дни отправится на тренировку в свой новый клуб.

Напомним, ранее «Чемпионат» сообщал, что «Аль-Джазира» согласовала контракт с Рошей и выкупит защитника у ЦСКА. В сезоне-2024/2025 Российской Премьер-Лиги 30-летний Виллиан провёл 26 матчей, в которых отметился одним забитым мячом и двумя голевыми передачами. Также на его счету девять игр и одна результативная передача в Фонбет Кубке России.

Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость бразильского футболиста в € 6 млн. Роша выступает за ЦСКА с 2022 года.

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