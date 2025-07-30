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Футболиста «Акрона» Бардыбахина могут посадить в тюрьму на три года за драку

Футболиста «Акрона» Бардыбахина могут посадить в тюрьму на три года за драку
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Защитник «Акрона» Вячеслав Бардыбахин, который проводит нынешний сезон в аренде в «Роторе», может отправиться в тюрьму на три года. Прокуратура Красноярского края возбудила уголовное дело на экс-игрока «Енисея» за драку.

В мае 2024 года защитник подрался с посетителями красноярской базы отдыха «Зеленка», которые попросили убавить громкость музыки. В ходе потасовки между отдыхающими 23-летний футболист нанёс одному из мужчин закрытую черепно-мозговую травму с переломом лобной кости. На тот момент следствие не вынесло обвинение Бардыбахину, но позже расследование возобновилось, после чего Вячеслав признал свою вину. Игрок тольяттинского клуба обвиняется по статье 112 УК РФ, ч.1 — причинение вреда здоровью средней тяжести. Закон предусматривает до трёх лет лишения свободы.

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