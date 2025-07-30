«Ахмат» — «Зенит»: стартовые составы команд на матч 1-го тура Пути РПЛ Кубка России

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Сегодня, 30 июля, продолжается 1-й тур группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России сезона-2025/2026. В рамках игрового дня состоится матч «Ахмата» и «Зенита». Стартовый свисток арбитра прозвучит в 20:45 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи. В прямом эфире игру покажет телеканал «Матч ТВ».

Стартовые составы команд:

«Ахмат»: Шелия, Заре, Тодорович, Ибишев, Талал, Келиано, Гаджиев, Сидоров, Мелкадзе, Самородов, Касинтура.

«Зенит»: Д. Адамов, Лобов, Вега, Алип, Эракович, А. Адамов, Горшков, Михайлов, Вендел, Соболев, Лусиано.

Напомним, действующим обладателем Кубка России является ЦСКА. В финале прошлого розыгрыша турнира армейцы обыграли «Ростов» (0:0 — основное время, 4:3 — серия пенальти). Чемпионом Российской Премьер-Лиги в прошлом сезоне стал «Краснодар».