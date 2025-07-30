Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
ЦСКА — Локомотив. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
18:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Барселона» заключила спонсорское соглашение с ДР Конго

«Барселона» заключила спонсорское соглашение с ДР Конго
Аудио-версия:
Комментарии

Футбольный клуб «Барселона» и правительство Демократической Республики Конго объявили о четырёхлетнем партнёрстве, цель которого — «продвижение футбола, культуры спорта и мира».

«Соглашение отражает общее стремление развивать многовидовой спорт в ДР Конго, а клуб, со своей стороны, будет способствовать развитию молодых спортсменов страны, передавая свою систему ценностей – неотъемлемую часть модели и стиля «Барсы».

Через сеть Barça Academies клуб организует и разовьёт программу спортивных мероприятий – в том числе тренировочные лагеря и клиники – для детей в регионе, охватывая ключевые дисциплины: футбол, баскетбол, гандбол, футзал и хоккей на роликах», – говорится в заявлении клуба на официальном сайте.

Отмечается, что в рамках партнёрства на тренировочной форме всех профессиональных команд «Барселоны» будет изображен логотип «R.D. Congo – Cœur d’Afrique» («ДР Конго – Сердце Африки». — Прим. «Чемпионата») до конца сезона-2028/2029. Также надпись будет присутствовать во всех рекламных кампаниях клуба.

Кроме того, на обновлённом «Камп Ноу» откроется «Дом ДР Конго» — иммерсивная выставка, которая будет демонстрировать «культурное многообразие и спортивные традиции ДР Конго».

Материалы по теме
Официально
«Барселона» сделала заявление о состоянии тер Штегена после операции на пояснице
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android