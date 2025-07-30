«Барселона» заключила спонсорское соглашение с ДР Конго

Футбольный клуб «Барселона» и правительство Демократической Республики Конго объявили о четырёхлетнем партнёрстве, цель которого — «продвижение футбола, культуры спорта и мира».

«Соглашение отражает общее стремление развивать многовидовой спорт в ДР Конго, а клуб, со своей стороны, будет способствовать развитию молодых спортсменов страны, передавая свою систему ценностей – неотъемлемую часть модели и стиля «Барсы».

Через сеть Barça Academies клуб организует и разовьёт программу спортивных мероприятий – в том числе тренировочные лагеря и клиники – для детей в регионе, охватывая ключевые дисциплины: футбол, баскетбол, гандбол, футзал и хоккей на роликах», – говорится в заявлении клуба на официальном сайте.

Отмечается, что в рамках партнёрства на тренировочной форме всех профессиональных команд «Барселоны» будет изображен логотип «R.D. Congo – Cœur d’Afrique» («ДР Конго – Сердце Африки». — Прим. «Чемпионата») до конца сезона-2028/2029. Также надпись будет присутствовать во всех рекламных кампаниях клуба.

Кроме того, на обновлённом «Камп Ноу» откроется «Дом ДР Конго» — иммерсивная выставка, которая будет демонстрировать «культурное многообразие и спортивные традиции ДР Конго».