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«Истанбул Башакшехир» объявил о подписании контракта с Аббосбеком Файзуллаевым

Турецкий клуб «Истанбул Башакшехир» объявил о подписании контракта с полузащитником Аббосбеком Файзуллаевым.

Соглашение рассчитано на пять лет. СМИ ранее сообщали, что сумма сделки составила € 7 млн.

«Приветствуем Аббосбека Файзуллаева! Наш клуб подписал пятилетний контракт с игроком сборной Узбекистана, который до этого играл за ЦСКА.

Приветствуем Файзуллаева в нашей семье и желаем ему успешных выступлений в оранжево-тёмно-синей форме», — говорится в сообщении пресс-службы «Истанбул Башакшехир».

Файзуллаев выступал за ЦСКА с августа 2023 года, перейдя за € 500 тыс. из узбекистанского «Пахтакора». Всего провёл 72 матча, забил 8 мячей и отдал 22 голевые передачи.

Вместе с ЦСКА Файзуллаев завоевал Кубок и Суперкубок России и бронзу МИР РПЛ. В период выступления за армейцев признавался лучшим молодым игроком года в Азии.