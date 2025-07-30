Игрок «Ливерпуля» Флориан Вирц получил £ 5 тыс. как лучший игрок матча с «Иокогамой»

Полузащитник «Ливерпуля» Флориан Вирц был признан лучшим игроком матча с «Иокогама Ф. Маринос» (3:1) в рамках азиатского турне. В качестве награды немец получил ¥ 1 млн — примерно £ 5 тыс.

Отметим, что Вирц в этой игре забил свой дебютный гол за мерсисайдцев. Футболист сравнял счёт на 62-й минуте встречи.

Напомним, «Ливерпуль» объявил о переходе 22-летнего полузащитника из леверкузенского «Байера» 20 июня.

В минувшем сезоне Вирц принял участие в 45 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 16 голами и 15 результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 140 млн.