Игрок «Ливерпуля» Флориан Вирц получил £ 5 тыс. как лучший игрок матча с «Иокогамой»
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Полузащитник «Ливерпуля» Флориан Вирц был признан лучшим игроком матча с «Иокогама Ф. Маринос» (3:1) в рамках азиатского турне. В качестве награды немец получил ¥ 1 млн — примерно £ 5 тыс.
Товарищеские матчи (клубы) — 2025
30 июля 2025, среда. 13:30 МСК
Иокогама Ф. Маринос
Иокогама, Япония
Окончен
1 : 3
Ливерпуль
Ливерпуль, Англия
1:0 Уэнака – 54' 1:1 Вирц – 62' 1:2 Ньони – 67' 1:3 Нгумоха – 86'
Отметим, что Вирц в этой игре забил свой дебютный гол за мерсисайдцев. Футболист сравнял счёт на 62-й минуте встречи.
Напомним, «Ливерпуль» объявил о переходе 22-летнего полузащитника из леверкузенского «Байера» 20 июня.
В минувшем сезоне Вирц принял участие в 45 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 16 голами и 15 результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 140 млн.
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