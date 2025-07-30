Новичок ЦСКА Лионель Верде: знаю, что лучший в истории носит то же имя. Но я далёк от него

Новичок ЦСКА Лионель Верде высказался о переходе в московский клуб на правах аренды из аргентинского клуба «Унион Санта-Фе».

— Моим переходом занимался мой агент. Он показал мои игровые эпизоды будущей команде. И так появился интерес со стороны такого большого клуба, как ЦСКА. Я многое знаю о ЦСКА, знаю, что это очень большой клуб. Это клуб с богатой историей и трофеями, он также оставил свой след в Лиге чемпионов. Ещё я немного разговаривал с некоторыми ребятами, которые рассказали мне о Москве, сказали, что это очень красивый и замечательный город.

С Родриго (Вильягрой), моим соотечественником, я ещё не знаком, но очень жду нашей встречи.

Моя любимая позиция — атакующий полузащитник. Я могу играть как в центре, так и на флангах. Что касается моих сильных сторон — это техника, умение работать обеими ногами, удар и футбольный интеллект.

Многие обращают внимание на моё имя, но я отношусь к этому спокойно. Конечно, я знаю, что лучший игрок в истории футбола носит то же имя, что и я. Но я на этом не зацикливаюсь, ведь я, как и любой другой игрок, очень далёк от его уровня. Не хочу, чтобы были сравнения. Моя цель здесь — это выложиться на максимум, чтобы команда могла продолжать прогрессировать, выигрывать матчи и трофеи. Вы можете не сомневаться, что я отдам всего себя ради успеха клуба, — сказал Верде в видеоролике, опубликованном пресс-службой ЦСКА.

20-летний Лионель Верде является воспитанником «Унион Санта-Фе». Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость аргентинского футболиста в € 600 тыс. Ранее сообщалось, что у ЦСКА будет возможность приобрести 80% прав на игрока за $ 4 млн (€ 3,5 млн).