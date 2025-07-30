Стали известны условия, на которых «Зенит» готов отдать Ренана «Бешикташу» — Fanatik

«Бешикташ» планирует усилиться защитником «Зенита» Робертом Ренаном. Об этом сообщает Fanatik.

Главный тренер турецкого клуба Уле-Гуннар Сульшер хочет видеть этого футболиста в своей команде, поскольку тот способен сыграть как в центре обороны, так и на фланге. Клуб с берегов Невы ожидает, что коллектив из Стамбула возьмёт игрока в аренду за € 1 млн и выкупит права на него за € 14 млн.

В составе «Зенита» Ренан принял участие в 18 матчах во всех турнирах, в которых он не отметился результативными действиями. Трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 7,5 млн.