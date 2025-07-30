«Истанбул Башакшехир» представил Файзуллаева колоритным роликом с участием Шомуродова

«Истанбул Башакшехир» объявил о переходе узбекистанского полузащитника Аббосбека Файзуллаева роликом с домашнего стадиона, в котором принял участие соотечественник экс-игрока ЦСКА Эльдор Шомуродов.

В среду, 30 июля, «Истанбул» заключил пятилетний контракт с Файзуллаевым. По данным СМИ, ЦСКА получил за продажу 21-летнего футболиста € 7 млн.

Файзуллаев выступал за ЦСКА с августа 2023 года, перейдя за € 500 тыс. из узбекистанского «Пахтакора». Всего провёл 72 матча, забил 8 мячей и отдал 22 голевые передачи.

Вместе с ЦСКА Файзуллаев завоевал Кубок и Суперкубок России и бронзу МИР РПЛ. В период выступления за армейцев признавался лучшим молодым игроком года в Азии.