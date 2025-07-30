«Ньюкасл» и «Ювентус» рассматривают покупку нападающего «Челси» Джексона

Форвард «Челси» Николас Джексон может перейти в «Ньюкасл». Об этом сообщает издание Daily Telegraph. Сенегалец может перейти в команду Эдди Хау, если нападающий «РБ Лейпцига» Беньямин Шешко не перейдёт в английский клуб.

Помимо «сорок», игроком интересуется «Ювентус». Итальянский клуб рассматривает Джексона в качестве замены Душану Влаховичу. Ранее появлялась информация, что лондонцы готовы продать игрока сборной Сенегала, так как в команду пришли Лиам Делап и Жоао Педро.

В прошедшем сезоне Джексон забил 13 голов и отдал шесть результативных передач в 37 матчах за «Челси» во всех турнирах. По оценке портала Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста равняется € 50 млн.