«Динамо» Махачкала — «Пари НН»: Агаларов открыл счёт на 80-й минуте

В эти минуты проходит матч 1-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России сезона-2025/2026, в котором встречаются махачкалинское «Динамо» и «Пари Нижний Новгород». Команды играют на стадионе «Анжи-Арена» в Каспийске. Матч обслуживает бригада арбитров во главе с Антоном Фроловым (Москва). «Динамо» выигрывает со счётом 1:0. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

На 80-й минуте Гамид Агаларов открыл счёт во встрече.

Действующим победителем Кубка России является московский ЦСКА. В Суперфинале прошлого розыгрыша армейцы обыграли «Ростов» со счётом 0:0, 4:3 пен. ЦСКА и московский «Локомотив» являются наиболее титулованными клубами турнира (по девять побед).