«Динамо» Махачкала — «Пари НН»: Агаларов открыл счёт на 80-й минуте
Поделиться
В эти минуты проходит матч 1-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России сезона-2025/2026, в котором встречаются махачкалинское «Динамо» и «Пари Нижний Новгород». Команды играют на стадионе «Анжи-Арена» в Каспийске. Матч обслуживает бригада арбитров во главе с Антоном Фроловым (Москва). «Динамо» выигрывает со счётом 1:0. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
Fonbet Кубок России . Группа C. 1-й тур
30 июля 2025, среда. 18:30 МСК
Динамо Мх
Махачкала
Окончен
1 : 0
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
1:0 Агаларов – 80'
На 80-й минуте Гамид Агаларов открыл счёт во встрече.
Действующим победителем Кубка России является московский ЦСКА. В Суперфинале прошлого розыгрыша армейцы обыграли «Ростов» со счётом 0:0, 4:3 пен. ЦСКА и московский «Локомотив» являются наиболее титулованными клубами турнира (по девять побед).
Комментарии
- 30 июля 2025
-
20:27
-
20:25
-
20:16
-
20:12
-
20:10
-
20:00
-
19:57
-
19:52
-
19:51
-
19:46
-
19:37
-
19:36
-
19:26
-
19:19
-
19:18
-
19:07
-
19:03
-
19:00
-
18:55
-
18:52
-
18:48
-
18:46Лионель Месси — лучший игрок июля в МЛС Официально
-
18:34
-
18:33
-
18:24
-
18:15
-
18:15
-
18:09
-
18:04
-
17:57
-
17:49
-
17:49
-
17:45
-
17:45
-
17:43