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18:30 Мск
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«Динамо» Махачкала — «Пари НН»: Агаларов открыл счёт на 80-й минуте

«Динамо» Махачкала — «Пари НН»: Агаларов открыл счёт на 80-й минуте
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В эти минуты проходит матч 1-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России сезона-2025/2026, в котором встречаются махачкалинское «Динамо» и «Пари Нижний Новгород». Команды играют на стадионе «Анжи-Арена» в Каспийске. Матч обслуживает бригада арбитров во главе с Антоном Фроловым (Москва). «Динамо» выигрывает со счётом 1:0. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Fonbet Кубок России . Группа C. 1-й тур
30 июля 2025, среда. 18:30 МСК
Динамо Мх
Махачкала
Окончен
1 : 0
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
1:0 Агаларов – 80'    

На 80-й минуте Гамид Агаларов открыл счёт во встрече.

Действующим победителем Кубка России является московский ЦСКА. В Суперфинале прошлого розыгрыша армейцы обыграли «Ростов» со счётом 0:0, 4:3 пен. ЦСКА и московский «Локомотив» являются наиболее титулованными клубами турнира (по девять побед).

Календарь Кубка России сезона-2025/2026
Турнирная таблица Кубка России сезона-2025/2026
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