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«Динамо» высмеяло побег новичка «Спартака» Жедсона в аэропорту, выложив видео с Тюкавиным

«Динамо» высмеяло побег новичка «Спартака» Жедсона в аэропорту, выложив видео с Тюкавиным
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Московское «Динамо» в телеграм-канале опубликовало видеоролик с участием форварда Константина Тюкавина, в котором подшутило над побегом новичка «Спартака» Жедсона Фернандеша от журналистов в московском аэропорту.

«Журналисты узнали, что Тюкавин сегодня вылетает из Шереметьево в Китай. К счастью, теперь мы знаем, как вести себя в таких случаях!» — говорится в подписи «Динамо» к видеоролику.

Жедсон с большой долей вероятности пополнит состав «Спартака». Накануне в соцсетях появился ролик, на котором журналисты бегут за Жедсоном в российском аэропорту, но футболист не даёт им никаких комментариев и в спешке уходит с представителем клуба.

Ранее сообщалось, что красно-белые заплатят за Фернандеша € 20 млн в качестве фиксированной суммы и ещё € 5 млн – в виде бонусов, а сам полузащитник согласовал условия контракта с российским клубом. В России португалец будет получать € 3,5 млн с учётом бонусов. В «Бешикташе» он получал € 1,3 млн (по данным местных СМИ).

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