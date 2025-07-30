Нелсон Семеду покинул «Вулверхэмптон» и стал свободным агентом

Защитник Нелсон Семеду ушёл из «Вулверхэмптона», теперь он является свободным агентом. Об этом сообщает официальный сайт английского клуба.

Футболист является воспитанником «Синтренсе», на взрослом уровне он выступал за «Бенфику», «Барселону» и другие команды. Цвета «волков» игрок защищал с 2020 года. В 38 матчах прошедшего клубного сезона Семеду отдал пять голевых передач. «Вулверхэмптон» по итогам сезона-2024/2025 занял 16-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги с 42 очками.

На протяжении своей карьеры Нелсон в составе «Бенфики» дважды становился чемпионом Португалии, брал Кубок и Суперкубок страны, а также Кубок лиги. В составе «Барселоны» игрок выигрывал чемпионат (дважды), Кубок и Суперкубок Испании. Со сборной Португалии защитник два раза завоевал трофей Лиги наций.