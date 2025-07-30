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Нелсон Семеду покинул «Вулверхэмптон» и стал свободным агентом

Нелсон Семеду покинул «Вулверхэмптон» и стал свободным агентом
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Защитник Нелсон Семеду ушёл из «Вулверхэмптона», теперь он является свободным агентом. Об этом сообщает официальный сайт английского клуба.

Футболист является воспитанником «Синтренсе», на взрослом уровне он выступал за «Бенфику», «Барселону» и другие команды. Цвета «волков» игрок защищал с 2020 года. В 38 матчах прошедшего клубного сезона Семеду отдал пять голевых передач. «Вулверхэмптон» по итогам сезона-2024/2025 занял 16-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги с 42 очками.

На протяжении своей карьеры Нелсон в составе «Бенфики» дважды становился чемпионом Португалии, брал Кубок и Суперкубок страны, а также Кубок лиги. В составе «Барселоны» игрок выигрывал чемпионат (дважды), Кубок и Суперкубок Испании. Со сборной Португалии защитник два раза завоевал трофей Лиги наций.

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