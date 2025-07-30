Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
ЦСКА — Локомотив. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
18:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Луис Диас опубликовал пост после ухода из «Ливерпуля», отдельно выделив Диогу Жоту

Луис Диас опубликовал пост после ухода из «Ливерпуля», отдельно выделив Диогу Жоту
Аудио-версия:
Комментарии

Колумбийский нападающий Луис Диас опубликовал прощальный пост после ухода из «Ливерпуля» в мюнхенскую «Баварию».

Сегодня, 30 июля, «Бавария» на своём официальном сайте объявила о трансфере Луиса Диаса из «Ливерпуля».

«Три с половиной года, которые я буду помнить вечно. Я приехал сюда со всеми своими мечтами и ухожу гордый всем, чего мы достигли вместе.

Я встретил невероятных людей, замечательных коллег, тренеров, которые мне очень помогли, и замечательных болельщиков. «Ливерпуль» — действительно особенная команда, и я сохраню каждого из них в своём сердце. Цикл заканчивается здесь, и так приятно оглядываться назад и осознавать, как мы были счастливы.

Не только благодаря завоёванным трофеям, но и благодаря единству и дружбе мы сделали всё это возможным. Были взлёты и падения, как это всегда бывает, но всё было честно. Как и должно быть в семье. Приятно уходить с чувством выполненного долга, и, прежде всего, будучи чемпионом. Это было бы идеальное прощание, если бы мы не потеряли одного из наших игроков настолько трагически.

Как я уже говорил и всегда говорю, я храню всех в своём сердце, но одного из них особенно: Диогу. Я никогда его не забуду. Мы никогда его не забудем. Спасибо за всё. YNWA», — написал Диас в социальной сети.

Диас выступал за «Ливерпуль» с 2022 года, куда перешёл из «Порту». В минувшем сезоне Диас принял участие в 50 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 17 голами и восемью результативными передачами.

Материалы по теме
Луис Диас, «Бавария»: сумма трансфера, срок контракта, возраст, статистика в «Ливерпуле»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android