Луис Диас опубликовал пост после ухода из «Ливерпуля», отдельно выделив Диогу Жоту

Колумбийский нападающий Луис Диас опубликовал прощальный пост после ухода из «Ливерпуля» в мюнхенскую «Баварию».

Сегодня, 30 июля, «Бавария» на своём официальном сайте объявила о трансфере Луиса Диаса из «Ливерпуля».

«Три с половиной года, которые я буду помнить вечно. Я приехал сюда со всеми своими мечтами и ухожу гордый всем, чего мы достигли вместе.

Я встретил невероятных людей, замечательных коллег, тренеров, которые мне очень помогли, и замечательных болельщиков. «Ливерпуль» — действительно особенная команда, и я сохраню каждого из них в своём сердце. Цикл заканчивается здесь, и так приятно оглядываться назад и осознавать, как мы были счастливы.

Не только благодаря завоёванным трофеям, но и благодаря единству и дружбе мы сделали всё это возможным. Были взлёты и падения, как это всегда бывает, но всё было честно. Как и должно быть в семье. Приятно уходить с чувством выполненного долга, и, прежде всего, будучи чемпионом. Это было бы идеальное прощание, если бы мы не потеряли одного из наших игроков настолько трагически.

Как я уже говорил и всегда говорю, я храню всех в своём сердце, но одного из них особенно: Диогу. Я никогда его не забуду. Мы никогда его не забудем. Спасибо за всё. YNWA», — написал Диас в социальной сети.

Диас выступал за «Ливерпуль» с 2022 года, куда перешёл из «Порту». В минувшем сезоне Диас принял участие в 50 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 17 голами и восемью результативными передачами.